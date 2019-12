England: Wenn ein Flitzer eine Massenschlägerei auslöst

Auch beim Duell am vergangenen Wochenende gingen die Emotionen mit einigen Anhängern durch. 10.355 Fans hatte das Derby in der League One (dritthöchste Spielklasse) angelockt, nach dem Match wurde aber weniger über den Fußball geredet als vielmehr über die Einlagen der Fans. Ein Besucher, der auf den Rasen stürmte, löste eine Massenschlägerei unter den rivalisierenden Anhängern aus.

Übrigens: Blackpool gewann das Match mit 3:1.