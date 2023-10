England löst EM-Ticket und stürzt Italien tiefer in die Krise

Auch nach dem Seitenwechsel waren offensive Highlights absolute Mangelware, zwei tolle Umschaltmomente gaben den Ausschlag. Einen von Bellingham am eigenen Sechzehner eingeleiteten Konter schloss Rashford mit einem Schuss ins lange Eck ab. Die Italiener hatten ihm zu viel Platz gelassen. 20 Minuten später schloss Kane einen neuerlichen Gegenstoß in sehenswerter Manier ab. Der 30-jährige Bayern-Stürmer baute damit seine eigene Rekord-Tormarke in Englands Dress weiter aus und ist jetzt auch jener Akteur, der im Wembley mit 24 Toren am öftesten getroffen hat.Die Italiener fielen in der Tabelle drei Punkte hinter die Ukraine auf Rang drei zurück. Die Ukrainer, die eine Partie mehr ausgetragen haben, erfüllten ihre „Pflichtaufgabe“ in Ta'Qali gegen Malta mit einem 3:1-Sieg. Alles läuft auf ein „Finale“ der beiden Teams am 20. November in Leverkusen hinaus.