England-Legionär Struber: "Wir werden als Wunder bezeichnet"

In Wolfsberg ist man sauer, weil Sie nach Ritzmaier auch Sollbauer geholt haben. Gehört das zum Business?

Gerade weil der Fußball so viele Emotionen auslöst, wäre es besser, durchzuschnaufen, bevor man Meldungen loslässt, die in keiner Weise gerechtfertigt waren. Es war nie ausgemacht, dass Sollbauer kein Angebot bekommt. Der WAC hätte auch Nein sagen können, hat dem Michi dann aber diese große Chance ermöglicht und dafür viel Geld bekommen. Es gab am Ende nur Gewinner. Es ist nicht gerechtfertigt, mich als Schuldigen hinzustellen.

Das klingt nach Streit.

Nein, das Thema ist für mich erledigt, und ich bin dem WAC nicht böse, sondern für immer dankbar. Ich glaube, dass es Präsident Dietmar Riegler mittlerweile auch wieder locker sieht.

Ebenso emotional war Ihre Auseinandersetzung mit Andy Marek, als er Ihnen „Hoit die Papp’n“ erwiderte. Da hat es mit der Aussprache schneller funktioniert, oder?

Für mich war es gleich erledigt. Wir dürfen uns im Fußball unsere Emotionen nicht nehmen lassen. Aber der Andy hat mich dann noch angerufen und sich für seinen Sager entschuldigt. Ich wünsche ihm alles Gute, besonders für seine Gesundheit!