Endspiel für Robin Dutt

Was also spricht für einen Heimsieg von Bremen? Die Statistik: Köln feierte seinen letzten Auswärtssieg in Bremen im Dezember 1995 mit einem Stürmer namens Anton Polster. Den hat Peter Stöger heute ab 20.30 Uhr nicht zu Verfügung. Dafür neues Selbstvertrauen nach dem Sieg gegen Dortmund. "Der Sieg hat uns insofern gutgetan, dass wir diese Woche keine Diskussionen um ein Entscheidungsspiel in Bremen führen müssen. Die Stimmung im Team ist gelöst, das heißt aber nicht, dass wir überheblich werden", betonte Köln-Trainer Peter Stöger.