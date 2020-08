Endet Valentino Lazaros Odyssee in Gladbach?

Bei Hertha Berlin hatte sich Valentino Lazaro einen Namen gemacht und international in die Auslage gespielt. Vor einem Jahr ließ sich Inter Mailand den österreichischen Teamspieler stolze 22 Millionen Euro kosten. Doch bei den Italienern konnte der ehemalige Salzburger nie richtig Fuß fassen (nur sechs Einsätze in der Serie A) und wurde bereits nach wenigen Monaten an Newcastle United verliehen.

Auch in der Premier League hatte Lazaro einen schweren Stand (13 Einsätze) und zieht deshalb nach einem halben Jahr schon wieder weiter. Borussia Mönchengladbach soll sich laut übereinstimmenden Medienberichten die Dienste des 24-Jährigen sichern.

Bei der Borussia würde Valentino Lazaro auf zwei Kollegen aus der österreichischen Nationalmannschaft stoßen. Stefan Lainer spielt seit einem Jahr beim Team des ehemaligen Salzburger Meistermachers Marco Rose. Im Sommer wechselte mit Hannes Wolf (Leipzig) ein weiterer Österreicher nach Gladbach.