Ende der Kuss-Affäre: Rubiales tritt zurück

Das übergriffige Verhalten hatte international Empörung ausgelöst. Hermoso sagte, der Kuss nach dem Sieg Spaniens gegen England sei nicht einvernehmlich gewesen, und reichte am vergangenen Dienstag eine Klage ein. Vom Weltverbad FIFA wurde Rubiales bereits vorläufig suspendiert. "Nach der schnellen Suspendierung durch die Fifa und dem Rest der offenen Verfahren gegen mich ist es offensichtlich, dass ich nicht in der Lage sein werde, in meine Position zurückzukehren", hieß es in Rubiales' Erklärung.