Emotionale Abschiedsbotschaft von Italiens EM-Held Donnarumma

Donnarumma wurde in Castellamare di Stabia in der Provinz Kampagnien geboren und wechselte schon in jungen Jahren zum AC Milan. "Als ich zu diesem Verein gekommen bin, war ich ein kleiner Junge. Acht Jahre lang durfte ich dieses Milan-Trikot mit Stolz tragen. Wir haben zusammen gekämpft, wir haben gelitten, wir haben gewonnen, wir haben geweint", schrieb Donnarumma.