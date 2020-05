Koller lässt sein Team auf Sieg spielen

Wie Tabellenführer Österreich hat auch Verfolger Schweden in Gruppe G noch kein Spiel verloren. Da Superstar Zlatan Ibrahimovic und Kollegen mit neun Punkten nach fünf Spielen aber nur einen Punkt vor Russland liegen, wären drei Zähler im Heimspiel gegen Montenegro am Sonntag (20.45 Uhr) in Solna im Kampf um die beiden fixen EM-Tickets von enormer Wichtigkeit.

„Es ist ein wichtiges Spiel für uns, die drei Punkte müssen wir mitnehmen, um in einer guten Position zu bleiben“, sprach Ibrahimovic Klartext. Der 33-Jährige setzt auch auf die Unterstützung der Fans in der Friends Arena in Solna. „In Montenegro haben wir Unentschieden gespielt, aber zu Hause vor unseren Fans werden wir gewinnen“, sagte der Stürmer-Routinier. In Podgorica hatten sich die beiden Teams nach Toren von Ibrahimovic (9.) und Stevan Jovetic (80./Elfmeter) am 15. November 2014 mit 1:1 getrennt. Auf Jovetic müssen die auswärts vier Pflichtspiele sieglosen Montenegriner diesmal aber verzichten: Der Offensivspieler von Manchester City laboriert an einer Oberschenkelverletzung. Zudem fehlt auch Kapitän Mirko Vucinic.