Hinter den Kulissen zur EM 2024: CANAL+ zeigt exklusive ÖFB-Doku

Nachdem CANAL+ die Champions League bereits in über 50 Ländern überträgt, startet man kommenden Sommer auch in Österreich durch. Mit einem Live-Spiel und Erstauswahlrecht jeden Mittwoch überträgt der Konzern aus Frankreich ab der Saison 2024/25 für drei Jahre die Königsklasse. Bereits zuvor hat man sich die Rechte an einer Hintergrund-Dokumentation im Rahmen der vergangenen EM-Qualifikation gesichert.

In insgesamt vier Teilen zeigt der Privatsender ab 29. März in seiner App unter dem Titel „Teamgeist – unser Weg zur EM“ exklusive Einblicke von hinter den Kulissen mit David Alaba, Marko Arnautovic und Co. CANAL+ hat das Team von Ralf Rangnick die gesamte EM-Qualifikation über mit einem Kamerateam begleitet.