Janko trainiert sich in die Startelf

Marcel Koller ist ein taktisch ausgefuchster Kerl. Nicht selten kontert er auf Fragen mit Gegenfragen. So wie am Donnerstag beim öffentlichen Pressetermin. Ob Marc Janko fit genug für einen Einsatz von Beginn wäre am Montag (20.30 Uhr) gegen die Schweden. „Sie haben das Training gesehen. Was meinen denn Sie“, retournierte der Schweizer im Stile seines Landsmannes Roger Federer. Um schnell anzufügen: „Das war doch in Ordnung. Mehr brauchen wir nicht. Er hat sich gut bewegt, das war eine gute Vorstellung von ihm bei einem Spiel auf kleinem Raum. Wir haben noch ein paar Einheiten, wo wir noch über den ganzen Platz proben werden. Ich denke nicht, dass Janko eine Behinderung wäre.“

Was aufs erste Hinhören wenig schmeichelhaft klingt, ist für den üblicherweise diplomatischen ÖFB-Teamchef eine klare Ansage: Er wird Marc Janko, so sich der Australien-Legionär bis Montag nicht verletzt, in der Startelf aufstellen. „Wie lange er durchhält, das werden wir sehen.“ Koller setzt damit auf Bewährtes, immerhin hat Janko beim letzten Wien-Besuch der Schweden beim 2:1-Sieg per Kopf getroffen.