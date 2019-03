EM-Qualifikation: Foda gibt seinen Kader bekannt

ÖFB-Teamchef Franco Foda gab am Dienstag in Wien seinen Kader für den Auftakt der EM-Qualifikation gegen Polen (21. März) und in Israel (24. März) bekannt. Er griff dabei laut eigener Aussage auf "altbewährte Kräfte zurück". Mit Hoffenheim-Legionär Stefan Posch gibt es zudem einen gänzlichen Neuling, während Hannes Wolf und Philipp Lienhart bereits unter Marcel Koller nominiert waren.

Zudem schaffte es Routinier Sebastian Prödl in den Kader, obwohl der Steirer in den vergangenen Monaten mit einer Muskelverletzung zu kämpfen hatte.