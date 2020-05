Warum Österreich in Russland gute Chancen hat

Tschechien

Moldawien

Liechtenstein

Koller

Auf das 3:0 folgten ein 2:1 im Test in, ein 2:1 inund das 5:0 in. Damit kannnach zehn Auswärtsspielen immerhin auf eine ausgeglichene Bilanz mit vier Siegen und vier Niederlagen blicken. Kein Vergleich zu den Jahren davor.

Prohaska-Nachfolger Otto Baric hatte ebenso wie Hans Krankl und Josef Hickersberger eine negative Auswärtsbilanz. Danach schafften Karel Brückner (in drei Versuchen) und Dietmar Constantini (in immerhin sieben Spielen) nicht einmal einen einzigen Sieg außerhalb von Österreich.

Ganz schlecht lief es vom Finish der Krankl-Ära 2005 bis zum Abgang von Constantini: Das 4:1 in Aserbaidschan im Oktober 2011 unter Interimstrainer Willibald Ruttensteiner beendete eine schwarze Serie mit einem einzigen Auswärtssieg in 19 (!) Partien. Und dieser Erfolg war ein erzittertes 2:1 in einem Test im Jahr 2006 in Liechtenstein, das Hickersberger mit zwei späten Treffern nach dem zwischenzeitlichen 0:1 gerade noch den Job gerettet hat.

Einer der "Retter" damals war Torschütze Gyuri Garics, der heute zwar Teil des Teams, aber nicht mehr erste Wahl ist. Vor allem, weil ihm die Spielpraxis fehlt. Garics will Bologna verlassen, obwohl sein Vertrag beim Doch-noch-Aufsteiger bis 2016 läuft. "Ich möchte einen Klub finden, der meine Qualitäten zu schätzen weiß. Was ich im letzten Jahr erlebt habe, hatte mit Fußball nur am Rande zu tun."