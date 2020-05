EM-Quali: Große geben sich keine Blöße

Die Deutschen haben es also als Erste geschafft. Nach acht Spielen mit acht Siegen hat sich der EM-Finalist 2008 als erstes Team neben den beiden Gastgebern für die EURO 2012 fix qualifiziert.



13 EM-Tickets sind zwar noch zu vergeben, einige sind aber schon so gut wie weg. Weltmeister Spanien, der am Freitag in einem Testspiel in St. Gallen Chile 3:2 besiegen konnten, ist in Gruppe I praktisch durch. Und auch WM-Finalist Niederlande kann sich nach einem 11:0-Erfolg gegen San Marino, der siebente Sieg im siebenten Spiel der Gruppe E, schon um ein Quartier umschauen.



Auch England (3:0 in Bulgarien), Frankreich (2:1 in Albanien) und Italien (1:0 auf den Färöer) haben ihre Positionen in ihren Gruppen am Freitagabend weiter verbessert.



In drei Gruppen ist der Kampf um den Fixplatz bei der EURO aber noch ziemlich offen. In Gruppe B verteidigte Russland durch ein 1:0 gegen Nachzügler Mazedonien Platz 1. Irland und Slowakei trennten sich im Verfolgerduell 0:0, haben aber beide vor den letzten drei Spielen bei jeweils nur zwei Punkten Rückstand auf Russland noch berechtige EM-Hoffnungen.



In Gruppe F ist aus einem Drei- ein Zweikampf geworden. Griechenland siegte im Spitzenspiel in Tel Aviv gegen Israel 1:0 und verteidigte Platz 1. Einen Punkt hinter den Griechen liegt Kroatien nach einem mühsamen 2:1-Auswärtserfolg gegen Malta.



Weiter zittern muss Portugal - und das trotz eines 4:0-Kantersieges auf Zypern. Denn in Gruppe H haben auch noch die Norweger (1:0 gegen Island) und die am Freitag spielfreien Dänen ausgezeichnete Chancen auf das fixe Ticket. Am Dienstag kommt es zum Verfolgerduell zwischen Dänemark und Norwegen.