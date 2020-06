EM-Maskottchen: Wer will mich?

Aber Slavek und Slavko sind keine Einzelfälle: Bereits in der Vergangenheit hatten sich EM-Maskottchen eher als Ladenhüter denn als Wirtschaftswunder entpuppt. Ob Hahn Peno (F/1984), Löwe Goliath (Eng/1996) oder Kinas, das erste Souvenir in Menschengestalt ( Por/2004) – das Interesse der kaufenden Massen blieb aus.

Kein Wunder also, dass die Recycling-Idee im Maskottchen-Business Einzug hielt. So borgten sich die Deutschen bei der WM 2006 einfach den Löwen der Engländer – aus Goliath wurde Artgenosse Goleo. Die Schweden gingen 1992 sogar so weit, dass sie einfach beim Vorgängermodell Bernie blieben und dem (übrig gebliebenen?) deutschen Hasen nur ein neues Kostüm überstülpten.

Und erinnert das aktuelle Duo nicht irgendwie auch an unsere Helden von 2008? Zufall?