EM-Ticket in Gefahr: ÖFB-Frauen enttäuschen im Play-off-Hinspiel

Für Österreichs Frauen-Nationalteam hat es auf dem Weg zur dritten Teilnahme an einer EM in Folge einen Dämpfer gegeben. Die ÖFB-Auswahl verlor am Freitag das Hinspiel der entscheidenden zweiten Play-off-Runde in Danzig gegen Polen nach schwacher Vorstellung mit 0:1. Damit sind Kapitänin Sarah Puntigam und Co. am Dienstag in Wien in der Generali Arena zum Siegen verdammt, um das Ticket für die Endrunde 2025 in der Schweiz zu lösen.