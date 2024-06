EM 2024: Spionage-Alarm beim Training der Schweizer

Die Nationen wollen sich so knapp vor Anpfiff der EM nicht in die Karten schauen lassen, alles bleibt geheim. Tatsächlich? Nicht so rund um das Schweizer Nationalteam, wie die Zeitung "Blick" jetzt berichtet.

Denn die "Nati" trainiert auf einem Platz. der ausgerechnet unter einem 217 Meter hohen Turm mit Besucherplattform liegt. Für 10,50 Euro ist man nach 40 Sekunden Liftfahrt oben und hat eine prächtige Aussicht über Stuttgart und Umgebung. Und auch auf das Stuttgarter Stadion samt Trainingsplätzen.