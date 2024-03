Österreichs EM-Gegner: Finales Duell zwischen Polen und Wales

Österreichs Nationalteam trifft in der Gruppenphase der EURO 2024 in Deutschland neben Frankreich und den Niederlanden auf Wales oder Polen. Die Briten gewannen am Donnerstag in Pfad A das Play-off-Semifinale daheim gegen Finnland 4:1 und empfangen nun am Dienstag im Kampf um das EM-Ticket die Polen, die sich vor eigenem Publikum gegen Estland mit 5:1 durchsetzten.

In Warschau lief die Partie von Beginn an wie auf einer schiefen Ebene in Richtung Gäste-Tor. Der Abwehrriegel der Esten hielt nur bis zur 22. Minute, als Przemyslaw Frankowski per Außenrist für das 1:0 der Polen sorgte. Spätestens nach Gelb-Rot für den Esten Maksim Paskotsi (27.) war es um die seriösen Chancen der Balten geschehen. Polens Goalgetter vom Dienst, Robert Lewandowski, blieb ohne Torerfolg.