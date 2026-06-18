Die Elfenbeinküste muss am zweiten WM-Spieltag gegen Deutschland (Samstag, 22 Uhr MESZ, ORF) auf den Mittelstürmer Elye Wahi verzichten. Dem 23-Jährigen ist aufgrund eines Manipulationsverdachts bei einem Ligue-1-Spiel zwischen OGC Nizza und dem FC Metz die Einreise nach Kanada und damit zur Spielstätte in Toronto untersagt. Die Staatsanwaltschaft Marseille soll nach Informationen von The Athletic offenbar am 29. Mai die Gegenüberstellung erzwungen haben, auch wenn sie bei der Stellungnahme keinen konkreten Namen nannte. "Ein 23 Jahre alter Profi-Fußball wurde wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Betrug, bandenmäßige Korruption im Sport, Hehlerei und Geldwäsche festgenommen", heißt es.

Wahi, der von Eintracht Frankfurt zu OGC Nizza ausgeliehen ist, wird verdächtigt, am 17. Mai gegen Metz bewusst eine Gelbe Karte provoziert zu haben. Die Ligue 1 teilte mit, dass ihr mit Blick auf das Spiel untypische Vorgänge bei internationalen Sportwetten gemeldet worden seien. Ungewöhnlich viel sei auf eine Verwarnung von Wahi gesetzt worden. Daraufhin kam es zu einer Meldung bei der Justiz.