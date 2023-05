Elfter Liga-Sieg in Folge: ManCity nahm nächste Hürde zum Titel

Manchester City hat die nächste Hürde auf dem Weg zum englischen Meistertitel souverän genommen. Der Champions-League-Halbfinalist behielt am Sonntag bei Abstiegskandidat Everton mit 3:0 klar die Oberhand und setzte sich zumindest für kurze Zeit um vier Punkte von Verfolger Arsenal ab. Die Londoner trafen in der Folge noch zu Hause auf Brighton & Hove Albion. Erling Haaland erzielte sein 52. Pflichtspieltor in dieser Saison, zum 36. Mal traf er in der Liga.

➤ Alles zu Rekordmann Erling Haaland