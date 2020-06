Elf Meter zwischen Kult und Angst

42 Jahre Elfmeterschießen genügten zur Legendenbildung und zum Schaffen immer neuer Klischees und Gerüchte. So weiß mittlerweile jeder Fan, dass Engländer am Elfmeterpunkt fast immer einen Strich in der Hose haben und kläglich scheitern. Andererseits hat der FC Chelsea aus London eben erst im Elfmeterschießen die Champions League gewonnen.



Oder, der gefoulte Spieler solle tunlichst nie selbst den Elfmeter schießen. Noch so eine Binsenweisheit, deren Wahrheitsgehalt den Statistiken nicht standhält: Die Trefferquote ist konstant bei 75 Prozent, egal, wer nun zum Strafstoß antritt.



Der Elfmeter ist seit jeher Hauptdarsteller vieler Untersuchungen, dabei konnten die Sportwissenschaftler bei ihren Analysen interessante Details herausfiltern. So hat der Deutsche Roland Loy, Autor des Buches "Das Lexikon der Fußballirrtümer" 3000 Partien aufgearbeitet und dabei den perfekten Penalty entdeckt: Hoch mitten aufs Tor. Diese Variante hat nahezu eine hundertprozentige Trefferquote.