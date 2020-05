Elf GAK-Fans verurteilt

Ein anderer gab an, 18 Bier getrunken zu haben, worauf der Richter bezweifelte, dass man in diesem Zustand noch viel vom Spiel wahrnehmen könne. In Anspielung auf das vorläufige Ende des Clubs meinte Patzak zu einem der Angeklagten: "Und was machen Sie jetzt? Werden Sie zu Sturm wechseln?", was empörten Protest nicht nur bei den Angeklagten, sondern auch bei einigen Zuschauern hervorrief.

Da sich die meisten Randalierer aber einsichtig zeigten, verzichtete der Richter auf ein Abspielen der Videos vom Spiel. Der Staatsanwalt forderte in seinem Schlussplädoyer "die Gelbe Karte für die Mitläufer, die Rote Karte für die Wiederholungstäter". Neun der Angeklagten wurden zu bedingten Strafen von sieben bis 15 Monaten verurteilt, nur zwei müssen von ihren 15 Monaten fünf hinter Gittern verbüßen. Gegen einige erging auch noch die Weisung, sich die nächsten drei Jahre keinem Fußballspiel auch nur zu nähern. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.