EL: Sturm Graz verliert knapp gegen Fenerbahce

Sturm Graz hat im Hinspiel in der 3. Europa-League-Qualifikationsrunde eine knappe Heimniederlage gegen Fenerbahce Istanbul hinnehmen müssen. Die Grazer gingen zwar durch einen sehenswerten Treffer von Stefan Hierländer früh in Führung (10.), Fenerbahce drehte das Spiel aber dank eines unglücklichen Eigentores von Dario Maresic (29.) und eines Kopfballtreffers von Roman Neustädter (34.) noch vor der Pause.

Seit die Merkur-Arena Merkur-Arena heißt, nämlich seit rund 15 Monaten, schaute noch kein Klub bewerbsmäßig vorbei, den man irgendwie europäischer Topklub nennen könnte. So ist das Gastspiel von Fenerbahçe in der 3. Qualirunde der Europa League so was wie eine Premiere in Sturms umgetaufter Herberge. Auch die Fans mussten lange warten, 2013 erlebten die Grazer mit Breidablik ihr steirisches Düdelingen, 2015 scheiterte man an Kasan. Letztes Topteam in Graz war Anderlecht 2011.

Nach dem 1:2 gegen die Asiaten (Fenerbahçe ist im asiatischen Teil Istanbuls daheim) und der achten Heimniederlage im Europacup in Serie stehen die Chancen schlecht, dass eine weitere Topadresse kommt.

Ein Traumstart reicht Sturm nicht

Nach zehn Minuten durften die Grazer vor 15.323 Zuschauern (ausverkauft) und unmittelbar vor den 1500 Gäste-Fans jubeln. Da passte ein Pass von Röcher ideal für Stefan Hierländer, der einschoss. Zuvor hatten die Gäste durch den französischen Star Valbuena eine Freistoß-Chance. Bitter: Zulechner musste nach einem derben Foul von Tufan mit einer Sprunggelenksverletzung vom Platz.

Die Grazer trafen erneut, aber ins falsche Tor. Maresic beförderte einen Stanglpass von Potuk, der Lykogiannis entwischt war, ins eigene Gehäuse (29.). Erste allgemeine Verunsicherung bei Sturm, noch mehr, als der Russe Neustädter fünf Minuten später per Kopf traf, nachdem er Maresic abgeschüttelt hatte. Alar hatte noch eine Topchance.

Die technisch besseren Gäste waren nach der Pause am Drücker, Dirar, Köse vergaben. Und Sturm? Beherzt, abgesehen von ein paar Weitschüssen aber harmlos. Nach einem Duell fiel Hierländer im Strafraum – kein Elferpfiff. Sturms Schluss-Drang (Chancen von Koch, Schubert) blieb unbelohnt.