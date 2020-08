EL-Halbfinale live: So steht es bei Inter gegen Donetsk

In diesem Jahrtausend gewann Inter Mailand nur einen seiner sechs Europacup-Titel: 2010 die Champions League durch einen 2:0-Finalerfolg unter Trainer José Mourinho gegen den FC Bayern München. Gegen Schachtjor Donzek könnte Inter am Montag-Abend in Düsseldorf ins Endspiel der Europa League einziehen.

Diesen 2009 eingeführten Wettbewerb gewann Mailand noch nie, dafür 1991, 1994 und 1998 aber dreimal den Vorgänger-Wettbewerb UEFA-Cup. Diesen holte auch Donezk schon mal: Im letzten Austragungsjahr 2009 durch einen Endspiel-Sieg gegen Werder Bremen (2:1 n.V.). Auf den Sieger des Duells wartet jedenfalls im Endspiel am Freitag in Köln der FC Sevilla.