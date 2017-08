Real Madrid hat einen großen Schritt zum zweiten Titel der neuen Saison gemacht. Der Champions-League-Sieger gewann am Sonntagabend das Hinspiel um den spanischen Supercup beim FC Barcelona mit 3:1 und hat damit trotz einer späten Gelb-Roten Karte für Weltfußballer Cristiano Ronaldo (82.) beste Chancen auf den Gewinn des Titels. Gerard Pique mit einem Eigentor (50.), Ronaldo (80.) und Youngster Marco Asensio (90.) trafen für Real, Superstar Lionel Messi gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich (77./Foulelfmeter) für den Titelverteidiger. Das Rückspiel steigt am Mittwoch in Madrid.

Aber das Prestige-Duell hat noch ein Nachspiel, vor allem für Superstar Ronaldo, der im Nou Camp im Blickpunkt stand. Der eingewechselte Portugiese traf für Real, präsentierte den Barcelona-Fans provokant sein Real-Trikot. Dafür gab es die Gelbe Karte, später sah er für eine Schwalbe sogar die Gelb-Rote Karte.

Nun drohen Ronaldo aber vier bis 12 Spiele Sperre, wie Schiedsrichter De Burgos Bengoetxea in seinem Bericht vermerkte, Ronaldo hätte ihn gestoßen. Laut Artikel 96 des Verbands-Regelwerks gibt es dafür mindestens vier Spiele Sperre.