Eklat in Premier League: Fan stürmte aufs Feld und griff Trainer an

Nach einem glimpflich ausgegangenen Angriff auf Newcastle-Trainer Eddie Howe während des Premier-League-Spiels in Leeds hat die Polizei den Täter wegen Körperverletzung und Betreten des Spielfelds angeklagt. Zu dem Vorfall war es in der Schlussphase des 2:2 von Leeds United mit ÖFB-Legionär Maximilian Wöber gegen Newcastle am Samstag gekommen. Der Mann war in die Coachingzone gestürmt und hatte Howe leicht geschubst. Danach wurde er von Sicherheitskräften gefasst.