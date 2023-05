ÖFB-Verteidiger Wöber erkämpfte mit Leeds Punkt gegen Newcastle

Max Wöber hat mit Leeds United im Abstiegskampf der englischen Premier League einen Punktgewinn gegen den Tabellendritten Newcastle erkämpft. Ex-Salzburg-Profi Rasmus Kristensen traf am Samstag in der 79. Minute zum 2:2-Endstand. Die Partie hatte es in sich: Leeds vergab beim Stand von 1:0 durch Patrick Bamford einen Elfmeter und kassierte dann zwei Gegentore vom Elferpunkt. Wöber verschuldete einen Strafstoß zum zwischenzeitlichen 1:1 durch Callum Wilson (31.).