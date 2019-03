Einzelkritik für ÖFB-Kicker: Guter Durchschnitt reicht nicht

Martin Hinteregger: Auch als Abwehrchef im Zentrum lange Zeit der Fels in der Brandung, souverän und unaufgeregt in der Luft wie zu ebener Erd’. Mit seinen Kollegen hatte er alles unter Kontrolle, ehe die Phase kam, in der Polen das Spiel für sich entschied. Beim Tor konnte Hinteregger auf der Linie nicht mehr retten. KURIER-Note: 1