Auf polnischer Seite funktioniert es. Nur zwölf Minuten Warten auf den Pass und den Zulassungsschein.

Bei der ukrainischen Kollegenschaft verschwinden die Papiere schon länger. Dann der erlösende Wink. Abfahrt. Doch im Überschwang passiert dem Mann im Wagen mit dem österreichischen Kennzeichen ein folgenschwerer Fehler: Ein Foto muss her, denkt er, eines vom historischen Moment. Harmlos, kindisch vielleicht. Nur ein Bild von den blau-gelben Farben, die das Eindringen in die Ukraine vor Augen führt.

Plötzlich stürmen zwei Uniformierte aus dem Grenzhäuschen. Grimmig dreinschauend, irgendetwas brüllend, das schlicht NJET bedeuten soll. Der Fahrer untermalt seinen aufkeimenden Angstzustand mit dem blödesten Lächeln, das er aufsetzen kann. Schwerer Regen steigert die Dramatik.

Klar wird: Fotografieren ist streng verboten in diesem Bereich. Keine Uniformen, keine Lkw-Schlangen, auch nichts Blau-Gelbes. An der Hysterie der Ordnungshüter gemessen, ist jetzt mit diplomatischen Verwicklungen oder wenigstens mit einer einwöchigen Arreststrafe zu rechnen.

Also wieder her mit dem Pass. Und her mit der Kamera. Alles löschen. Was die beiden nicht wussten: Ihr Vernichtungsversuch des Bildmaterials ist fehlgeschlagen im Übereifer der Amtshandlung (siehe Beweisfoto) .

Damit nicht genug: Der noch Grimmigere im grimmigen Duett erkennt, dass auf dem Zettel, der dem Reisepass beigelegt worden ist, ein zweiter wichtiger Stempel fehlt. Also – zurück an den Start. Zu den Polen, diesen Stempel holen. Erledigt.

Beim Wiedersehen weiß der Grimmige ein deutsches Wort. Es lautet: „Strafe“.

Wie bitte? „Forrrrti“ – was ohne Währungsangabe 40 bedeutet. Ein paar Scheine, damit die Einreise wie geschmiert verläuft? Es reicht. Der Mann hinter dem Steuer weigert sich.

Der Grimmige wird gütig. Er gibt das Zeichen zum Weiterfahren.

Endlich in der Ukraine.