Einfach erklärt: Warum Salzburg fix in der Champions League ist

Österreichs Meister war in diesem Jahr direkt für die Champions League qualifiziert. Das gab es zuvor noch nie und wird auch im nächsten Jahr nicht mehr so sein. Warum das so ist?

Seit einigen Jahren gibt es die UEFA-Fünfjahreswertung. Über diese wird bestimmt, welches Land mit wie vielen Vereinen in der Champions- und Europa League dabei ist und zu welcher Phase die Klubs in den Bewerb einsteigen.