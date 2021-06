Ein Verteidiger von Bundesligist Stuttgart für WSG Tirol

Die WSG Tirol wurde abermals am Transfermarkt aktiv. Und wie schon bei den bisherigen Neuverpflichtungen setzen Sportchef Stefan Köck und Cheftrainer Thomas Silberberger auf Spieler mit Perspektive. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch der Transfer von Maxime Awoudja zu verstehen.

Der 23-jährige Verteidiger steht beim VfB Stuttgart unter Vertrag und wechselt für ein Jahr leihweise nach Tirol. Der baumlange Innenverteidiger zählte einst zu den größten Abwehrtalenten Deutschlands und spielte auch in den Nachwuchsnationalteams. Nach seiner Ausbildung beim FC Bayern wechselte er zu Stuttgart, in der vergangenen Saison war er in die dritte Liga verliehen (Türkgücü München).

„Mit Maxime Awoudja können wir die Lücke, die der Abgang von David Gugganig hinterlassen hat, mit meinem absoluten Wunschspieler schließen", sagt Cheftrainer Thomas Silberberger. "Ich habe ihn vor drei Jahren zum ersten Mal bei Bayern München II gegen die 60er beobachtet und war begeistert. Wir waren ein- bis zwei Mal bereits knapp dran, ihn zu bekommen. Jetzt hat es endlich geklappt. Er wird uns auch in der Verteidigung auf ein absolutes Bundesliga-Topniveau heben."

WSG Tirol plant zudem noch die Verpflichtung zweier junger Stürmer.