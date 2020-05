Ein Rezept gegen das Wechselfieber

Auch Michel Platini äußerte sich kritisch. "Das Transferfenster wurde geschaffen, um in einigen wenigen Situationen eine gewisse Anzahl an Geschäften zu erlauben. Aber ich denke, insgesamt schädigt es den Wettbewerb", sagte der mächtige UEFA-Boss.

Auch in Österreich gibt es einen Fall " Newcastle". Die Einkaufswut der Admira (die vom Abstieg bedrohten Südstädter haben schon sechs neue Spieler geholt) könnte den Abstiegskampf verfälschen – zum Leidwesen von Wr. Neustadt. Denn während die anderen Abstiegskandidaten Mattersburg und Innsbruck (sogar schon im dritten Durchgang) noch im Dezember gegen Admira alt gewinnen konnten, muss Wiener Neustadt gegen Admira neu gleich in der ersten Frühjahrsrunde Mitte Februar antreten.

Das Thema spaltet die Fußball-Gemeinde – auch jene in Österreich. Salzburg-Trainer Roger Schmidt sieht sowohl Vor- als auch Nachteile einer Abschaffung der Wintertransferzeit. "Für viele Spieler ist die aktuelle Regelung durchaus von Vorteil, haben sie doch die Möglichkeit, sich sportlich auch in der Winterpause neu zu orientieren", meint der Deutsche, der aber auch glaubt: "Eine Änderung des Systems hätte den Vorteil, dass etwas mehr Ruhe in den Fußball kommt. Die Klubs müssten exakter und langfristiger planen, es käme zu wesentlich weniger Transfers, die nicht aus Überzeugung passieren."