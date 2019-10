Ein Österreicher ist im Sprint die deutsche Fußball-Nummer 1

Wenn Dominic Thiem in der Wiener Stadthalle aufschlägt, dann ist die Wahl zum österreichischen Sportler des Jahres 70 Tage vor Jahresende in Wahrheit schon entschieden. Dann weiß zumindest ein Notar, wen die 600 stimmberechtigten Mitglieder von Sports Media Austria bevorzugten und wer am 31. Oktober in Wien einen Niki bekommt. Niki – so wird die Auszeichnung im Gedenken an Niki Lauda ab sofort genannt.

Als erste Anwärter auf den ersten Niki gilt Marcel Hirscher, der schon eine Romy und mit Thiem nun einen ernsthaften Konkurrenten hat.

Erste Anwärterin für den Damen-Niki ist Leichtathletin Verena Preiner, die bei der WM in Doha Bronze im Siebenkampf erlaufen, ersprungen und erworfen hat.

Was die Wahl der Mannschaft des Jahres betrifft, zeichnet sich ein Fußball-Duell zwischen Meister RB Salzburg und dem Nationalteam ab.