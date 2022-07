Ein neuer Vertrag für ÖFB-Teamverteidiger Marco Friedl

Im Rahmen des Trainingslagers im Zillertal unterschrieb Marco Friedl vorzeitig einen neuen Vertrag. Ursprünglich wäre der Kontrakt im kommenden Sommer ausgelaufen, doch der Österreicher zählt bei Werder Bremen zu den Leistungsträgern und steht hoch im Kurs. Deshalb wollte der Traditionsverein den 24-Jährigen langfristig binden.

„Marco hat auf dem Platz eine gute Ausstrahlung und bringt als Innenverteidiger sowohl im Defensivverhalten als auch in der Spieleröffnung viel mit", sagt Trainer Ole Werner.

Während Tirol für den Coach aus Schleswig-Holstein Neuland ist - die Bild-Zeitung titelte sogar: "Werner sieht zum ersten Mal einen Berg" - ist Werder mittlerweile längst Stammgast im Zillertal. Seit Jahren kommt der Klub zur Sommervorbereitung ins 5-Sterne-Ressort "DasPosthotel" nach Zell am Ziller. Am Sonntag bestreitet Werder in Zell am Ziller ein Testspiel gegen Zweitligist Karlsruhe.