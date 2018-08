Ein Jahr danach: Was vom Sommermärchen geblieben ist

Nicht einmal das Vorzeigeprojekt hat das Jahr unbeschadet überstanden – das Nationalteam. 2017 nahmen Österreichs Frauen erstmals an einem großen Turnier teil. Für die EM konnten sich 15 Teams qualifizieren. Für die WM 2019 können sich nur acht europäische Nationen qualifizieren. Dass der Gruppensieg fast utopisch war, zeigte sich mit den beiden Niederlagen gegen Spanien. Aber die vier besten der sieben Gruppenzweiten dürfen sich einen letzten Startplatz ausspielen. Und es ist bitter, dass Österreich ziemlich sicher nicht dabei ist. Ein Heimremis gegen Serbien warf das Team weit zurück. Österreichs Frauen-Nationalteam spielt die letzte Partie in der WM-Qualifikation am 4. September gegen Finnland in Wr. Neustadt. Die Chancen auf ein Antreten nächstes Jahr in Frankreich sind auch im Fall eines Sieges nur noch rechnerischer Art.