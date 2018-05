Ein heißes Fernduell: Rapid und LASK kämpfen um Platz 3

Es ist die letzte wichtige Entscheidung in der Bundesliga-Saison 2017/’18: Wer wird Tabellendritter hinter Meister Salzburg und Vizemeister Sturm, wer wird hingegen nur Vierter? Beantwortet wird diese Frage in einem Fernduell zwischen Rapid und Aufsteiger LASK.

Die Entscheidung könnte schon am Pfingstsonntag in der vorletzten Runde fallen: Gewinnen die Wiener zu Hause gegen Altach und verlieren die Linzer in Pasching gegen den WAC, wird Rapid die Saison fix als Dritter beenden. Beide Partien werden um 16.30 Uhr angepfiffen (live Sky Sport Austria).

Die Entscheidung in diesem Duell beeinflusst das Programm der beiden Vereine im Sommer. Während der Bundesligadritte erst in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League in den Bewerb einsteigt (Hinspiel 9. August; Rückspiel 16. August), muss der Bundesligavierte schon in der zweiten Qualifikationsrunde ran (Hinspiel 26. Juli; Rückspiel 2. August).

Die anderen drei österreichischen Europacup-Teilnehmer wissen hingegen schon, wann die europäische Saison für sie losgeht: Als erster Klub spielt Vizemeister Sturm in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation. Ajax Amsterdam und der FC Basel sind die möglichen Gegner für die ungesetzten Grazer. Spieltermine sind der 24./25. Juli (Hinspiel) und der 31. Juli/1. August (Rückspiel).