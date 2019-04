Ein Geschenk von Rapid: Drei Fragen zu Kühbauers Freudentag

So einen Geburtstag hat Didi Kühbauer noch nicht oft erlebt. Der Rapid-Trainer, der am Donnerstag seinen 48. Geburtstag feierte, schaute durchwegs in strahlende Gesichter. Der ebenso glückliche wie hart erkämpfte Aufstieg in das Cupfinale löste bei Rapid große Emotionen aus.

Im Hintergrund wird an der Verteilung der Karten für den 1. Mai gebastelt, Infos dazu gibt es am Dienstag.

Noch bevor Kühbauers Geburtstag begann, hatte er das Gespräch mit Christoph Knasmüllner gesucht. Der Techniker musste als Joker aus taktischen Gründen gleich wieder raus: „Diese Entscheidungen sind für den Trainer nicht angenehm, aber in Unterzahl ging es nur noch um die Defensive. Und da kann uns Knasi nicht so helfen.“