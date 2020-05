Ein Genieblitz rettete Salzburg

Ein Jahr lang war Salzburg in Europacup-Heimspielen ohne Sieg geblieben. Nach fünf erfolglosen Versuchen war es gestern wieder soweit: Die Salzburger gewannen das Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde gegen den FK Senica allerdings nur mit dem knappsten aller mögliche Siege.



Das 1:0 ist keine schlechte Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche in der Slowakei. Allerdings werden die Salzburger wohl ein Auswärtstor brauchen, um aufzusteigen. Aber gerade mit dem Toreschießen tat man sich gestern schwer.



Das Interesse am Duell österreichischer gegen slowakischer Vizemeister hielt sich in Salzburg in Grenzen: Nur 5900 Zuschauer verirrten sich in die Red-Bull-Arena. Auch Niko Kovac fehlte; der Assistent von Salzburg-Trainer Ricardo Moniz weilte in Kroatien bei der Hochzeit seiner Schwester.