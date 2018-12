Ein finanzielles Trostpflaster für Sturm, LASK und Admira

Sturm erhielt für das Ausscheiden in der Champions-League-Qualifikation gegen Ajax Amsterdam 380.000 Euro. Für den blamablen Auftritt in der Europa-League-Qualifikation gegen AEK Larnaka gab es 280.000 Euro, insgesamt sind das 660.00 Euro.

Der LASK, der in der Europa League zunächst Lille-ström (NOR) ausgeschaltet hatte und dann mit viel Pech an Besiktas Istanbul gescheitert war, bekam als Trostpflaster von der UEFA 540.000 Euro.

Für die Admira, die schon in der 2. Qualifikationsrunde der Europa League gegen CSKA Sofia chancenlos war, blieben 260.000 Euro.

Kein Geld für Salzburg

Während Salzburg kein Geld aus dem Solidaritätstopf für den Aufstieg ins Champions-League-Play-off bekam, weil man in diesem sowieso fünf Millionen Euro erhielt, blieben Rapid trotz Aufstieg in die Europa-League-Gruppenphase zumindest jene 280.000, die die UEFA an alle Teilnehmer der 3.EL-Qualirunde zahlt.

Topverdiener aller 178 Vereine, die Gelder aus dem Solidaritätstopf erhalten haben, ist übrigens Skendija Tetovo. Der mazedonische Meister, der ja in der Champions-League-Qualifikation an Salzburg gescheitert ist, erhielt 1,7 Millionen Euro.