Ein Fall für den Puskas-Award? Traumtor aus der eigenen Hälfte

Der 20-Jährige führte in der 78. Minute den Ball in der eigenen Spielhälfte, der gegnerische Torhüter stand weit vor dem eigenen Kasten. Was Ramazani offensichtlich gesehen hatte, er zog einfach mal ab. Das Ergebnis: Der Ball flog in weitem Bogen über mehr als das halbe Spielfeld und über den Goalie hinweg ins Tor. Der Jubel war dementsprechend groß, zumal das Tor auch den 1:0-Sieg Almerias brachte. Für den Klub selbst war auch klar: "Unser Kandidat für den Puskas-Award in diesem Jahr."