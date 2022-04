Nur ein Absteiger: Juniors OÖ ziehen sich aus der 2. Liga zurück

Der am Tabellenende stehende FC Juniors OÖ hat sich entschieden, in der kommenden Saison auf eine Teilnahme an der 2. Liga zu verzichten. Gleichzeitig führt man mit dem derzeitigen Kooperationsklub, Bundesligist LASK, Gespräche über die Bildung einer Spielgemeinschaft in der Regionalliga Mitte. Der LASK strebt dort ab der kommenden Saison ein eigenes Amateur-Team an. Das teilten die beiden Vereine am Montag in Aussendungen mit.