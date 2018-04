Duell mit Spanien: Es wird eng für die Österreicherinnen

Die Österreicherinnen können nicht an die Leistungen anschließen, die sie bei der Europameisterschaft im letzten Sommer gebracht haben. Für diese wurden sie auch bei der KURIER ROMY-Gala geehrt. Viktoria Schnaderbeck, Manuela Zinsberger und Teamchef Dominik Thalhammer bekamen am Samstag eine Romy für die magischen TV-Momente im Jahr 2017.

Das Jahr TV-Jahr 2018 begann für die Spielerinnen von Teamchef Dominik Thalhammer mit einer nicht überzeugenden Vorstellung bei einem 1:1 gegen Serbien, das live in ORF eins übertragen wurde. Die Österreicherinnen haben nur im ersten Bewerbsspiel nach der Europameisterschaft überzeugt und in Serbien 4:0 gewonnen. Das 2:0 danach gegen Serbien war schon ein Murks gegen eine schwache, extrem defensive Mannschaft. Danach folgte das ernüchternde 0:4 in Spanien.