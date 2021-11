Quali-Duell in Luxemburg: Die ÖFB-Frauen jagen "drei Pflichtpunkte"

Vom klaren Underdog zum großen Favoriten: Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam steht drei Tage nach dem 0:1 in England in der WM-Qualifikation am Dienstag (20.00 Uhr/live ORF Sport +) vor einem Pflichtsieg in Luxemburg. Im Kampf um einen Play-off-Platz in der Gruppe D zählen im Stade de Luxembourg nur drei Punkte, die die Truppe von Teamchefin Irene Fuhrmann im Hinspiel am 22. Oktober in Wiener Neustadt mit einem 5:0 souverän eingefahren hat. "Da steht ein kleines Muss", sagt Fuhrmann.

Doch die Voraussetzungen sind diesmal andere. Fuhrmann: "Samstag war ein intensives Spiel. Wir mussten danach physisch und psychisch schnell regenerieren." Die Regeneration begann schon am Samstag, weil die Partie in Sunderland schon um 14:30 Uhr Ortszeit zu Ende war. Sonntag reiste das Team via Newcastle nach Luxemburg an. Am Montag herrschte beim Abschlusstraining am Nachmittag sehr gute Stimmung. Dafür sorgte auch das Ambiente. Das Stade de Luxembourg ist neu erbaut, erst Anfang September fand das erste Spiel statt. Das Nationalstadion für 10.000 Zuschauer spielt alle Stückerl.