Duell der Meister: Atletico will ManCity ein Bein stellen

Wenn der Meister aus Spanien bei jenem aus England gastiert, dann ist die Champions League meist nicht weit. Atlético Madrid trifft heute im Viertelfinale auf Manchester City (21 Uhr/live auf Sky). Die Engländer gelten nicht nur wegen des Heimvorteils als leichter Favorit in diesem Duell. Doch Trainer Pep Guardiola zeigt großen Respekt – vor allem für seinen Amtskollegen Diego Simeone.

Respekt vor dem Meister

"Er ist ein Meister für die K.o.-Runde. Es gibt viele Spielchen während des Spiels, und er beherrscht die verschiedene Arten von Spielchen perfekt", wies der City-Coach auf Simeones berühmte Mätzchen an der Seitenlinie, aber auch auf dessen taktische Finesse hin. Atlético hat sich nach einem kleinen Hänger wieder gefangen, in der Liga zuletzt sechs Siege in Folge gefeiert. Obendrein hat man im Achtelfinale der Königsklasse Citys Stadtrivalen United rausgeworfen – jetzt soll der zweite Klub aus Manchester folgen. Für Guardiola und sein Team steht hingegen so etwas wie die Woche der Wahrheit an.