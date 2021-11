Dritter Sieg in Folge: Glasner jubelt mit Frankfurt in Freiburg

Eintracht Frankfurt hat den dritten Pflichtspielsieg in Serie gefeiert und den Vorsprung auf die Abstiegszone der deutschen Bundesliga weiter vergrößert. Die Hessen gewannen am Sonntag beim SC Freiburg mit 2:0 und liegen nun fünf Punkte vor dem Relegationsrang. Jesper Lindström (34.) und Filip Kostic (43.) erzielten die Tore für die Eintracht von Trainer Oliver Glasner, der Stefan Ilsanker in der 85. Minute einwechselte.