Drei Trainer, eine Frage: Wer bleibt im Amt?

Bei der Austria kann sich Sportvorstand Thomas Parits auch in der kommenden Saison Herbert Gager als Trainer vorstellen. "Nach Meisterschaftsende werden wir uns zusammensetzen und alles analysieren." Vorausgesetzt, der Tabellenfünfte erreicht den angestrebten Europacup-Startplatz. Dafür soll im schönen Stadion zu Klagenfurt gegen Wolfsberg gewonnen werden. Gager: "Wir wollen einen guten Start hinlegen. Denn danach folgen zwei Heimspiele."

Vor dem ersten gemeinsamen Auftritt nimmt Gager sogar seinen Vorgänger Bjelica in Schutz: "So wie man gegen Wiener Neustadt aufgetreten ist, kann man die Schuld nicht auf den Trainer allein abwälzen. Die Spieler stehen in der Pflicht."