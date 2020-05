Drei Stürmer für Austrias Halleluja

Der Trainer-Routinier hält jedoch den Konter auf die Konter bereit und setzt auf Offensive. Mit Linz, Barazite und Jun, sofern sein Oberschenkel nicht mehr zwickt, bietet er wieder drei ausgebildete Stürmer auf. Immerhin wünscht sich der Coach einen Sieg ohne Gegentreffer und appelliert schon im Voraus an die Geduld seiner Mannschaft und an die der Fans. "Wir werden für den Aufstieg zwei starke Tage benötigen."



Man wird sich von Beginn an auf die Suche nach Lücken im rumänischen Abwehrriegel begeben, man sollte den Ball flach halten, weil gegen die Riesen in der gegnerischen Abwehr ohnehin nicht viel zu erben sein wird. Man könnte dem körperbetonten Spiel mit Kurzpass-Kombinationen beikommen.



Die Austria muss Ballverluste im Mittelfeld in Grenzen halten, um Konter im Keim zu ersticken. Das gilt vor allem für die Herren Hlinka und Liendl (er soll den gesperrten Grünwald ersetzen). Wählt Daxbacher die defensivere Variante, wird Suttner statt Liendl im Zentrum aufgeboten.

Letzte News

5600 Karten waren Mittwochnachmittag verkauft. Alexander Grünwald fehlt wegen einer Gelbsperre, mit Gelb vorbelastet sind Stankovic, Pascal Grünwald, Leovac, Klein und Junuzovic.



Gegner Gaz Metan Medias schaltete in der 3. Runde den Deutschen Bundesligisten Mainz aus, in der rumänischen Liga feierte man zuletzt bei Cluj einen 2:0-Sieg. Rückspiel 25. August in Cluj.