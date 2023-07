Drei Schauplätze, viele Schätze zum Wiederanpfiff der Konferenz

Schauplatz Innsbruck

Die WSG ist am Tivoli nur ein Gast, das war einen Tag vor dem Auftakt gegen Klagenfurt zu spüren: Leipzig, Bremen und Ipswich kamen für ein Dreistundenturnier nach Innsbruck. Die Wattener sorgen sich um den Rasen, in Verbindung mit dem angekündigten Regen könnte das Spielfeld am Tivoli schon vor dem Saisonstart in Mitleidenschaft gezogen werden.