Drama bei Atlético-Titelfeier: 14-jähriger Fan tödlich verunglückt

Ein tragischer Unfall am Rande der Jubelfeiern anlässlich der elften Meisterschaft von Atletico Madrid hat am Samstagabend die Stimmung in der spanischen Hauptstadt getrübt.

Ein 14-jähriger Fan, der auf dem Fenster eines Kleinbusses saß, knallte mit dem Kopf gegen eine Wand, als das Fahrzeug in eine Tiefgarage fuhr. Sanitäter versuchten eine Stunde lang vergeblich, den Bub wiederzubeleben. Weitere 34 Menschen wurden bei den Jubelfeiern verletzt.