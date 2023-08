Drama in Linz vor dem Derby: "Wir waren eigentlich schon tot"

Aufsteiger Blau-Weiß Linz jubelte beim Heimdebüt in der Bundesliga im neuen Stadion nach einem dramatischen Finish wie ein Sieger. Die Linzer holten am Sonntag in den Schlussminuten noch einen Zwei-Tore-Rückstand auf und schrieben mit dem 3:3 gegen den TSV Hartberg erstmals im Oberhaus an.