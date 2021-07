Dragovic: "Ich habe viel daraus gelernt"

Während Gomez, der in Florenz in der Kritik steht, vielleicht anfangs nur auf der Bank sitzt, ist Dragovic als Abwehrchef gesetzt. Was seinem Team nach dem Achtelfinal-Triumph gegen den FC Everton mit einem 5:2-Heimsieg zuzutrauen ist? "Die Chancen stehen 50:50", sagt Dragovic, der bei einer Gelben Karte im Rückspiel in einer Woche gesperrt wäre. "Wer mehr investiert, wird am Ende weiterkommen."

Mit Ausnahme des Fansektors, der wegen Ausschreitungen versperrt bleiben muss, sind alle Tickets im Nationalstadion von Kiew längst verkauft. "Wenn sie 150.000 Karten hätten, wären die auch weggegangen", erzählt Dragovic. Das Interesse an der Europa League ist groß, auch zuletzt gegen Everton waren 70.000 im Stadion. Da macht es auch nichts, dass in der Liga oft nur 10.000 kommen. "Man muss verstehen, dass die Menschen hier noch andere Sorgen als Fußball haben."

Sorgenkind Mario Gomez